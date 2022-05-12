Оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области в сутки: повреждены дома, есть погибшие и раненые гражданские
В Донецкой области 11 мая оккупанты обстреляли жилые дома, колледж, предприятие, в результате чего погибли и пострадали гражданские
Об этом сообщила Нацполиция в фейсбуке .
"За сутки россияне обстреляли 10 населенных пунктов – полиция открыла уголовные производства
Оккупанты убили и ранили мирных жителей. Разрушения получили 22 гражданских объекта - жилые дома, колледж, предприятие, объекты жизнеобеспечения", - говорится в заявлении.
Россияне открывали огонь по Мариуполю, Славянску, Авдеевке, Бахмуту, Соледару, Орловке, Долине, Нью-Йорку, Новоселовке, Красногоровке. Они применили авиацию, танки, тяжелую артиллерию и ракеты.
Полиция начала расследование по нарушению законов и обычаев войны.
- 11 мая в результате действий российских оккупантов получили ранения мирные жители Нью-Йорка и Новоселовки Донецкой области.
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