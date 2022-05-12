Об этом сообщила Нацполиция в фейсбуке .

"За сутки россияне обстреляли 10 населенных пунктов – полиция открыла уголовные производства

Оккупанты убили и ранили мирных жителей. Разрушения получили 22 гражданских объекта - жилые дома, колледж, предприятие, объекты жизнеобеспечения", - говорится в заявлении.

Россияне открывали огонь по Мариуполю, Славянску, Авдеевке, Бахмуту, Соледару, Орловке, Долине, Нью-Йорку, Новоселовке, Красногоровке. Они применили авиацию, танки, тяжелую артиллерию и ракеты.

Полиция начала расследование по нарушению законов и обычаев войны.

11 мая в результате действий российских оккупантов получили ранения мирные жители Нью-Йорка и Новоселовки Донецкой области.

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