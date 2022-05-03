Оккупанты обстреливают центр Харькова, Павлово Поле и Алексеевку, граждан просят не выходить из укрытий
Российские оккупанты продолжают обстрел Харькова. Под бомбежку попали центр города, а также районы Павлово Поле и Алексеевка
Об этом сообщает Общественное Харьков.
По предварительным данным, российские оккупанты продолжают бомбить центр Харькова.
В частности, под обстрел попали районы Павлово Поле и Алексеевка.
Департамент гражданской защиты просит жителей этих районов срочно спуститься к укрытиям и не покидать их без необходимости до конца дня.
Кроме того, Центр экстренной медицинской помощи сообщает, что в результате обстрелов центра города местная жительница получила ранение средней степени тяжести.
От обстрела в Харькове разгораются пожары.
- Напомним, что 2 мая оккупанты совершили два удара по Харькову из реактивных систем залпового огня.
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