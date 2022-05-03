Оккупанты обстреливают центр Харькова, Павлово Поле и Алексеевку, граждан просят не выходить из укрытий

Об этом сообщает Общественное Харьков.

По предварительным данным, российские оккупанты продолжают бомбить центр Харькова.

В частности, под обстрел попали районы Павлово Поле и Алексеевка.



Департамент гражданской защиты просит жителей этих районов срочно спуститься к укрытиям и не покидать их без необходимости до конца дня.



Кроме того, Центр экстренной медицинской помощи сообщает, что в результате обстрелов центра города местная жительница получила ранение средней степени тяжести.



От обстрела в Харькове разгораются пожары.