Оккупанты обстреливают Одесщину из оккупированного Крыма, - ВМС ВСУ
Украинская ПВО останавливает обстрелы россиян из временно оккупированного Севастополя и Крыма
Об этом сообщают Военно-морские Силы ВСУ.
По словам командующего Военно-Морскими Силами ВС Украины Алексея Неежпапа ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем Вооруженных Сил Украины,
"Именно благодаря оперативным действиям военнослужащих национального флота вместе с другими подразделениями оборонного сектора были подготовлены и развернуты позиции для встречи врага, с целью нанесения эффективного и сокрушительного удара по захватчикам", - говорится в сообщении.
Также оперативное командование "Юг" сообщает, что в Черноморской операционной зоне продолжают маневрировать вооруженные российские корабли. Уровень угрозы ракетных ударов и высадки десанта остается высоким.
"Намерения взбешенных и деморализованных войск могут быть абсолютно непредсказуемыми, поэтому и угроза высадки десанта остается", - добавляют в оперативном командовании.
- Напомним, Владимир Зеленский сказал , что российские кафиры почти уничтожили Мариуполь, не исключено, что россияне также попытаются уничтожить Одессу.
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