Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Новая Каховка постоянно находится под обстрелами, есть серьезные разрушения. По словам очевидцев, выстрелы и вылеты происходят с левого берега и на тот же левый берег прилетает. Через 20 минут приходят представители ккупантов и местные коллаборанты. Они снимают кино и рассказывают на весь мир, что это делает ВСУ. Но ВСУ в этом нельзя обвинить, потому что жители города видят откуда выход. После выхода проходит 5-10 сек и происходит прилет. ВСУ четко владеют информацией, где расположена вражеская техника и живая сила", - подчеркнул Коваленко. .

Мэр также добавил, что оккупационная жизнь сложна в Новой Каховке.

"В городе есть проблемы с хлебом, у населения нет денег. Подорожали почти все продукты, колбаса стоит 700 грн. Трудно живут жители города и морально", - заметил Коваленко.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что по предварительной информации в Каховке подорвался гауляйтер населенных пунктов Любимовка и Васильевка Андрей Штепа

За сутки 22 декабря подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 3 района сосредоточения оккупантов. Также в Генштабе подтвердили значительные потери россиян за 20 декабря

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