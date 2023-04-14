Оккупанты обстреливают Новую Каховку, чтобы заставить горожан эвакуироваться, - депутат Херсонского облсовета Хлань
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что оккупационные российские войска обстреливают Новую Каховку, чтобы принудить людей эвакуироваться из города
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Сейчас в Новой Каховке осталось очень мало людей. Оккупанты вывезли и вывозят из Новой Каховки все, что только можно. Они грабят дома, которые покинули люди. Также нам сообщают люди, которые еще находятся в городе, что оккупанты на каждом перекрестке закапывают бочки с веществом, которое, как оказалось, взрывоопасно", - рассказал Хлань.
Депутат Херсонского областного совета также сообщил, что оккупанты заставляют людей покидать свои дома, обстреливая Новую Каховку
"Российские оккупанты, чтобы заставить людей выехать из Новой Каховки, периодически обстреливают город из глубокого тыла. Так же они обстреливают и Каховку. Так они хотят заставить людей покинуть свои дома и называют это эвакуацией", - добавил он.
- 7 апреля депутат Сергей Хлань сообщил, что во временно оккупированной Новой Каховке захватчики закапывают бочки с неизвестным содержимым на перекрестках.
- 12 апреля городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал, что российские оккупационные войска значительно увеличивают свое присутствие на территории громады.
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