Оккупанты обстреливают населенные пункты, "зеленые коридоры", наносят авиаудары из Беларуси и снимают фейковые репортажи для телевидения РФ, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



Оккупанты продолжают наступление против Украины. С начала суток 7 марта они продолжили ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины. Также россияне используют аэродромы Беларуси для нанесения авиаударов.



Нарушая Международное гуманитарное право, оккупанты обстреливают гражданское население, "зеленые коридоры", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.



"Так, город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов", - отметили в Генштабе ВСУ.



Кроме того, россияне снимают постановочные репортажи для телевидения РФ о якобы человечности оккупантов, а в соцсетях распространяют контент, созданный от первого лица, который в негативном свете показывает деятельность украинских военных.



"Группировка Сил Обороны Украины осуществляет оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен", - подчеркнули в Генштабе.

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