Оккупанты обстреливают Марьинскую общину в Донецкой области из минометов и "Градов", - ОВА

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Мариуполь в осаде, оккупанты снова мешали мирным жителям уехать из города, а гуманитарному грузу – заехать.



С начала суток 9 марта в Марьинской общине продолжается бой. Россияне обстреливают позиции ВСУ из "Градов" и минометов калибра 120 мм.



В Светлодарской общине обстрелы продолжаются, есть поврежденные дома. Подробности можно будет установить после окончания боевых действий.



В Авдеевской общине ночь на 9 марта прошла спокойно, без обстрелов мирного населения и потерь.



В поселке Северной Торецкой общины повреждены два дома. Возобновлено электроснабжение двух котельных и частного сектора. Ремонтные работы продолжатся.

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