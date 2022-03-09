Оккупанты обстреливают Марьинскую общину в Донецкой области из минометов и "Градов", - ОВА
Войска РФ не разрешали уехать мирным жителям из Мариуполя, а Марьинскую общину обстреливают из "Градов" и минометов
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Мариуполь в осаде, оккупанты снова мешали мирным жителям уехать из города, а гуманитарному грузу – заехать.
С начала суток 9 марта в Марьинской общине продолжается бой. Россияне обстреливают позиции ВСУ из "Градов" и минометов калибра 120 мм.
В Светлодарской общине обстрелы продолжаются, есть поврежденные дома. Подробности можно будет установить после окончания боевых действий.
В Авдеевской общине ночь на 9 марта прошла спокойно, без обстрелов мирного населения и потерь.
В поселке Северной Торецкой общины повреждены два дома. Возобновлено электроснабжение двух котельных и частного сектора. Ремонтные работы продолжатся.
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