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Оккупанты обстреливают Херсонщину, чтобы принудительно "эвакуировать" население, а в Крыму продолжается мобилизация, - Генштаб

1 января, 2023 воскресенье
18:55
война с Россией

В Генштабе сообщили, что во временно оккупированном Крыму оккупанты начали мобилизационные мероприятия на 2023 год, а также пытаются принудительно "эвакуировать" жителей Херсонщины

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 1 января.

Отмечается, что российские войска в Херсонской области обстреливают из минометов Олешки, Голую Пристань, Плавни, а также дачные поселения между указанными населенными пунктами. По данным Генштаба, они делают это с целью дестабилизировать гуманитарную ситуацию на временно занятых территориях и принудить местное население к так называемой добровольной эвакуации.

Кроме того, во временно оккупированном Крыму военные комиссариаты приступили к проверке списков лиц, которые еще не участвовали в широкомасштабном вторжении в Украину и подлежат призыву по мобилизации в 2023 году.

Оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно оккупированных территориях для лечения своих военных. Отмечается, что в Первомайске Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" и лечат около 100 своих военных. Также, по данным Генштаба, в помещении местного роддома, обустроенном под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых наемников ЧВК Вагнера.

ВСУ нанесли 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов

За день украинская авиация нанесла 13 ударов по районам скопления захватчиков.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Оккупанты нанесли 35 авиаударов и совершили 16 обстрелов из РСЗО по территории Украины

В Генштабе рассказали, что в течение суток противник нанес 35 авиационных ударов, в том числе "шахедами", все они были сбиты подразделениями ВСУ. Также оккупанты совершили 16 обстрелов из РСЗО, часть ударов пришлась по детской больнице города Херсон.

Отмечается, что оккупанты вчера потеряли 760 человек убитыми, однако продолжают попытки наступательных действий на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение подразделений на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется, а на Херсонском – перегруппировывает войска.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, в других направлениях ситуация следующая:

  • На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Бучки и Ясна Поляна Черниговской области; Нововасиловка, Винторовка, Чернацкое, Уланово, Студенок, Ходыно, Искрисковщина, Краснополье и Угроиды на Сумщине и Мороховец, Зеленое, Старица, Огурцово, Малая Волча, Милово, Волчанск, Двуречная, Московка и Каменка Харьковской области.
  • На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Масютовка, Орлянское, Кисловка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской области и Ольшаны и Стельмаховка Луганской области.
  • На Лиманском направлении под огневое поражение попали Площадка, Невское, Ямполевка, Торское и Диброва Луганской области.
  • В Бахмутском направлении от огня разнокалиберной артиллерии пострадали районы более 15 населенных пунктов. среди них – Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Озеряновка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении снова обстреляны Водяное, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении противник оказал огненное влияние по Времовке, Великой Новоселке, Пречистовке, Угледару и Никольскому Донецкой области.
  • В Запорожском направлении вражеский огонь фиксировался около более 15 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Дорожнянка, Железнодорожное, Волшебное и Новоданиловка в Запорожье и Новоселке Херсонской области.
  • На Херсонском направлении от огня противника пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Львов, Ивановка, Ингулец, Инженерное, Антоновка и Херсон.

В воскресенье, 1 января, оккупанты обстреляли населенный пункт Орехов в Запорожье, в результате чего один человек погиб, трое были ранены.

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Крым
Луганщина
Херсонщина
оккупированные территории
потери окуппантов
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