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Оккупанты обстреливают Каховку, чтобы спровоцировать панику в городе, - депутат Херсонского облсовета Хлань

5 февраля, 2023 воскресенье
14:01
война с Россией

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что россияне обстреливают оккупированную Каховку, что заставит людей эвакуироваться из города

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Вчера артиллерия ВСУ нанесла мощный удар по промышленной части временно оккупированного города Каховка. Эту часть города оккупанты использовали для складов боеприпасов и размещали там военную технику. Кстати, сами жители Каховки говорят, что обстрелы города происходят из этой промышленной части. То есть оккупанты сами же обстреливают Каховку, чтобы спровоцировать у жителей города панику и заставить людей покидать Каховку", – рассказал Хлань.

Депутат Херсонского областного совета добавил, что оккупанты объявили принудительную эвакуацию из временно оккупированных городов

"На Левобережье оккупанты объявили принудительную эвакуацию. Однако фактически депортируют людей из городов, которые находятся на временно оккупированной территории. Россияне продолжают обстреливать наши города и села. Вчера также был обстрелян оккупированный город Таврийск", - добавил он.

  • 4 февраля минобороны Британии в twitter сообщило, что Россия включила временно оккупированные украинские территории в свой южный военный округ в попытке интегрировать их в свою милитарную систему , однако это не повлияет на войну против Украины

Украина
Россия
военные силы Украины
Херсонщина
оккупированные территории
Каховка
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