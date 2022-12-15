Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что оккупанты нанесли удары с комплексов С-300. Попали в Холодногорский район города.

"На данный момент пострадавших нет. Более подробную информацию сообщим впоследствии", - подчеркнул Синегубов.

Ранее об обстрелах написал в телеграмме городской голова Харькова Игорь Терехов.

Он рассказал, что в городе слышны взрывы, и отметил необходимость соблюдать правила безопасности.

"В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях", - говорится в сообщении.

Такое же предупреждение Такое же предупреждение опубликовал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В селе Купянского района Харьковщины правоохранители установили личность еще одного украинца, которого расстреляли рашисты в собственном автомобиле.

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