Оккупанты обстреливают инфраструктуру Харькова, повреждены складские помещения
В четверг, 15 декабря, оккупанты обстреляли объекты инфраструктуры Харькова, также в результате обстрела повреждений получили складские помещения
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что оккупанты нанесли удары с комплексов С-300. Попали в Холодногорский район города.
"На данный момент пострадавших нет. Более подробную информацию сообщим впоследствии", - подчеркнул Синегубов.
Ранее об обстрелах написал в телеграмме городской голова Харькова Игорь Терехов.
Он рассказал, что в городе слышны взрывы, и отметил необходимость соблюдать правила безопасности.
"В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях", - говорится в сообщении.
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