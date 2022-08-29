Оккупанты обстреливают Энергодар: в городе начался пожар
Российские оккупанты обстреливают два микрорайона Энергодара, во дворах горят припаркованные горожанами автомобили, есть попадание в одну из квартир
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
"Энергодар, третий и пятый микрорайоны - обстрелы! Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинам-Интернационалистам! Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - подчеркнул мэр.
Он добавил, что в соседних домах местами выбило стекла. Также есть возгорание припаркованных во дворе автомобилей.
"Соблюдайте правила двух стен и во время обстрелов ни в коем случае не подходите к окнам!" – обратился Орлов к жителям города.
На обстрелы уже отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что ядерный шантаж не должен оставаться без ответа.
- 28 августа российские войска 14 часов обстреливали из реактивных систем и ствольной артиллерии город Орехов Запорожской области. "За последние 6 часов более 200 прилетов по городу Орехов. Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр", - отметил Запорожской ОВА Александр Старух.
- Кроме того, оккупанты обстреляли три района Днепропетровщины "градами", "ураганами", "смерчами", тяжелой артиллерией, погибла женщина. Еще четыре человека ранены, трое из них в больнице.
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