Оккупанты обстреливают Энергодар: в городе начался пожар

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Энергодар, третий и пятый микрорайоны - обстрелы! Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинам-Интернационалистам! Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что в соседних домах местами выбило стекла. Также есть возгорание припаркованных во дворе автомобилей.

"Соблюдайте правила двух стен и во время обстрелов ни в коем случае не подходите к окнам!" – обратился Орлов к жителям города.

На обстрелы уже отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что ядерный шантаж не должен оставаться без ответа.

28 августа российские войска 14 часов обстреливали из реактивных систем и ствольной артиллерии город Орехов Запорожской области. "За последние 6 часов более 200 прилетов по городу Орехов. Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр", - отметил Запорожской ОВА Александр Старух.

"За последние 6 часов более 200 прилетов по городу Орехов. Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр", - отметил Запорожской ОВА Александр Старух. Кроме того, оккупанты обстреляли три района Днепропетровщины "градами", "ураганами", "смерчами", тяжелой артиллерией, погибла женщина. Еще четыре человека ранены, трое из них в больнице.

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