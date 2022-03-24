Оккупанты обстреливают единственный пешеходный мост в Чернигове, стреляют по волонтерам, невозможно пронести гумпомощь, – боец ТрО Чернигова
Николай Кривулько подчеркнул, что обстреливают и днем, и ночью. Волонтеры не имеют возможности перенести гуманитарную помощь
"Волонтеров убивают... Я знаю истории, когда от человека оставалась только сумка", - подчеркнул он в эфире Espreso TV.
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Кривулько заметил, что в Чернигове российские войска разрушили автомобильный мост, через который вывозили людей и завозили гуманитарную помощь.
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"Волонтеры стоят под Десной и не могут переправить гуманитарную помощь, потому что захватчики обстреливают единственный пешеходный мост. Даже руками не можем пронести эту помощь хотя бы для больниц. Волонтеров убивают... Я знаю истории, когда от человека оставалась только сумка. Обстреливают днем и ночью артиллерией и минометами".
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Также боец ТрО заметил, что пока запасы гумпомощи есть, люди не паникуют, растягивают запасы, однако по его словам, надолго этих запасов не хватит: "Тем более не хватит лекарств и той гуманитарной помощи, которая поступала в детские больницы, с лекарствами было тяжело еще неделю назад".
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