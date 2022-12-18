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Главная война с Россией Оккупанты обстреливали Херсон всю ночь, - журналист Никитенко
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Оккупанты обстреливали Херсон всю ночь, - журналист Никитенко

18 декабря, 2022 воскресенье
10:24
война с Россией

Журналист Сергей Никитенко рассказал, что российские оккупанты всю ночь обстреливали Херсон и пригород

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Сегодня россияне обстреливали Херсон целую ночь. Оккупанты обстреливают пригород Херсона из минометов. Также они активно применяют РСЗО "Град". В общей сложности прошедшие сутки были очень напряжены. За сутки россияне 54 раза обстреляли Херсон и пригород", - рассказал Никитенко.

Журналист подчеркнул, что россияне начали использовать танки для обстрелов.

"Они обстреливают не только Херсон. Также наносят удары по пригороду. От Александровки до Бериславского района, все населенные пункты страдают от российских снарядов. Вчера было зафиксировано, что россияне использовали даже танки для ударов по нашим населенным пунктам", - добавил он.

  • 16 декабря российская армия 27 раз обстреливала территорию Херсона и утром 17 декабря нанесла по городу очередной удар.

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Россия
Херсон
терроризм
Херсонщина
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