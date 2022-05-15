Оккупанты обстреливали Днепропетровщину из артиллерии и минометов
15 мая россияне открывали артиллерийский и минометный огонь на границе с Криворожским районом Днепропетровщины
Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в телеграмме.
"О ситуации на Днепропетровщине. На границе с Криворожским районом оккупанты сегодня обстреливали наши подразделения из ствольной артиллерии и минометов. Как и прежде - не могут зайти в область, поэтому прибегают к обстрелам. Но получают мощный отпор", - отметил он.
В громадах Днепропетровщины ситуация сейчас спокойная.
- 14 мая кафиры несколько раз обстреляли Днепропетровщину из "градов".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное