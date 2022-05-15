Оккупанты обстреливали Днепропетровщину из артиллерии и минометов

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в телеграмме.

"О ситуации на Днепропетровщине. На границе с Криворожским районом оккупанты сегодня обстреливали наши подразделения из ствольной артиллерии и минометов. Как и прежде - не могут зайти в область, поэтому прибегают к обстрелам. Но получают мощный отпор", - отметил он.

В громадах Днепропетровщины ситуация сейчас спокойная.

14 мая кафиры несколько раз обстреляли Днепропетровщину из "градов".

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