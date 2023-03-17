Оккупанты оборудовали на территории Азовстали площадку для своих вертолетов, – Андрющенко
Российские оккупанты оборудовали на территории разрушенного ими металлургического комбината "Азовсталь" площадку для своих вертолетов
Об этом сообщил советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупанты "открыли" площадку для вертолетов на территории Азовстали. Теперь к постоянным самолетам добавились вертолеты", - написал он.
"Окончательное превращение города в военную базу", - добавил Андрющенко.
- Ранее в Мариуполе заметили военную технику россиян с новыми пометками .
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