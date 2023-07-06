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Оккупанты оборудовали базу отдыха на Херсонщине под комендатуру: там допрашивают и пытают патриотов Украины, – Генштаб

6 июля, 2023 четверг
20:28
Война с Россией

Россияне сосредоточили основные усилия на фронте по четырем направлениям. А на оккупированных территориях продолжают совершать преступления

Об этом сообщает в вечерней сводке 6 июля Генштаб ВСУ.

Преступные действия россиян на оккупированных территориях

Россияне продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и в дальнейшем используют детские учреждения на временно оккупированных территориях для размещения своих войск, чтобы использовать гражданское население в качестве живого щита.

По данным Генштаба, в селе Новопетровка Бердянского района Запорожской области на территории корпуса детского санатория "Весна" российские военнослужащие обустроили военную базу. На ней находятся более 800 российских военнослужащих, а российская военная техника размещена непосредственно близко к домам местных жителей.

А в Чулаковке Херсонской области российские оккупанты переоборудовали под военную комендатуру базу отдыха "Ива". Там проводят допросы и пытают патриотически настроенных граждан Украины.

Силы обороны уничтожили склад боеприпасов и 3 станции радиоэлектронной борьбы противников

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения врагов. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян. Также попали во вражеский склад боеприпасов, шесть артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Рашисты нанесли 41 авиаудар и совершили 42 обстрела Украины за сутки

В ночь на 6 июля Российская Федерация нанесла ракетные удары по Украине, применив 10 крылатых ракет "Калибр". Семь из них уничтожили зенитные ракетные подразделения и авиация Воздушных сил, а еще 3 "калибра" попали по Львову . В результате террористических атак погибли 5 мирных людей, а еще 40 получили ранения разной степени тяжести, повреждены и разрушены более трех десятков домов, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, за эти сутки враг нанес 41 авиационный удар и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по населенным пунктам. В частности, российская армия обстреливала мирные населенные пункты Херсонской и Харьковской областей.

Ситуация на основных направлениях борьбы

Враги сосредоточили усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток здесь произошло 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. Также идет перемещение на территорию России подразделений ВС РФ, проходивших подготовку на белорусских полигонах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враги за эти сутки нанесли авиаудар в районе Гатища Харьковской области. Кроме того, за сутки из минометов и артиллерии россияне обстреляли более 15 населенных пунктов Сумщины и Харьковщины.

На Купянском направлении украинские воины держат оборону. В то же время противник нанес артиллерийские и минометные обстрелы по ряду сел Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток при поддержке авиации россияне пытались вытеснить Силы обороны Украины с занимаемых позиций в районе Белогоровки и Кармазиновки Луганской области, однако без успехов. Враги обстреливали населенные пункты Луганщины и Донетчины на этом направлении из авиации и артиллерии.

На Бахмутском направлении украинские защитники под плотным огнем авиации и артиллерии противника успешно отразили атаки в районах Ивановского и Белой Горы. Враг нанес авиационный удар вблизи Ивановского Донецкой области. Наши воины продолжают наступление южнее и севернее города Бахмут и закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов на этом направлении пострадали более полутора десятков населенных пунктов.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки, из артиллерии обстрелял более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении под огнем артиллерии наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Оккупанты нанесли авиаудар в районе Красногоровки Донецкой области и обстреляли более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении противник без успехов наступал в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях враги сосредоточились на том, чтобы не допустить продвижения украинских войск. Россияне обстреляли из артиллерии более 30 населенных пунктов в Запорожской и Херсонской областях. В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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