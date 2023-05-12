Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго .

"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру страны на прифронтовых и приграничных с РФ территориях. Вчера в Донецкой области из-за обстрелов была обесточена угольная шахта", - говорится в сообщении.

"Из-за повреждений в результате боевых действий также остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - добавили в ведомстве.

В целом же энергосистема Украины работает стабильно.