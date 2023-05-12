Оккупанты обесточили угольную шахту в Донецкой области. Без света остается часть потребителей в 6 областях
11 мая российские оккупанты обесточили угольную шахту в Донецкой области. В целом, по состоянию на 12 мая, перебои с электроснабжением есть у потребителей в шести областях
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго .
"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру страны на прифронтовых и приграничных с РФ территориях. Вчера в Донецкой области из-за обстрелов была обесточена угольная шахта", - говорится в сообщении.
"Из-за повреждений в результате боевых действий также остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - добавили в ведомстве.
В целом же энергосистема Украины работает стабильно.
- Ранее кафиры обстрелами обесточили две шахты в Торецке .
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