Оккупанты обесточили шахту в Донецкой области. Без света в результате обстрелов остается часть потребителей в 6 областях
В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки была обесточена шахта в Донецкой области, где находились 30 горняков. Перебои с электроснабжением есть и в других областях
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Вчера в результате боевых действий отключилась одна из линий электропередачи на Днепропетровщине. Как следствие, возникли технологические нарушения, что привело к отключениям более 6 тысяч абонентов. Из-за обстрелов отключалась воздушная линия в Донецкой области. В результате была обесточена шахта, где в это время находились более 30 лиц", - говорится в сообщении.
Перебои с электроснабжением из-за технологических нарушений были и в Одесской области, но сейчас все потребители заживлены.
"В Сумской области одна из опор линии электропередачи была повреждена трактором - продолжаются восстановительные работы", - рассказали в Минэнерго.
В общем, без света из-за вражеских обстрелов остается часть потребителей в шести областях: Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.
- Ранее Укрэнерго призвало экономно пользоваться светом в вечерние часы.
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