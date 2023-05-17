Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Вчера в результате боевых действий отключилась одна из линий электропередачи на Днепропетровщине. Как следствие, возникли технологические нарушения, что привело к отключениям более 6 тысяч абонентов. Из-за обстрелов отключалась воздушная линия в Донецкой области. В результате была обесточена шахта, где в это время находились более 30 лиц", - говорится в сообщении.

Перебои с электроснабжением из-за технологических нарушений были и в Одесской области, но сейчас все потребители заживлены.

"В Сумской области одна из опор линии электропередачи была повреждена трактором - продолжаются восстановительные работы", - рассказали в Минэнерго.

В общем, без света из-за вражеских обстрелов остается часть потребителей в шести областях: Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.