Оккупанты обесточили 15 тыс. потребителей на Херсонщине и Харьковщине, - Минэнерго
В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки еще 15 тысяч потребителей на Херсонщине и Харьковщине остались без света. Есть проблема с теплообеспечением Херсона
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии потребителей со значительным резервом", - говорится в сообщении.
В то же время, как отметили в ведомстве, за последние сутки в результате вражеских обстрелов в Херсонской и Харьковской областях дополнительно обесточено около 15 тысяч потребителей.
Сложной остается ситуация с теплообеспечением Херсона. В результате обстрелов Херсонской ТЭЦ было повреждено важное оборудование и теплосеть, рассказали в Минэнерго, и отметили, что ремонтные работы продолжаются круглосуточно.
- 22 февраля из-за непогоды без электроснабжения было 137 населенных пунктов в шести областях.
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