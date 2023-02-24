Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии потребителей со значительным резервом", - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в ведомстве, за последние сутки в результате вражеских обстрелов в Херсонской и Харьковской областях дополнительно обесточено около 15 тысяч потребителей.

Сложной остается ситуация с теплообеспечением Херсона. В результате обстрелов Херсонской ТЭЦ было повреждено важное оборудование и теплосеть, рассказали в Минэнерго, и отметили, что ремонтные работы продолжаются круглосуточно.