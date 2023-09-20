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Оккупанты обещают увеличенные выплаты за опекунство над украинскими детьми на ВОТ, - Центр нацсопротивления

20 сентября, 2023 среда
17:55
Война с Россией

Сопротивление рассказало, что российские захватчики обещают опекунам с временно оккупированной территории увеличенные выплаты за опекунство над украинскими детьми

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях враг проводит политику поощрения взятия попечительства над украинскими детьми", - говорится в заявлении.

Сообщается, что для тех, кто возьмет на себя опеку над "пострадавшими" от агрессии детьми, предусмотрены повышенные социальные пособия и льготы. В то же время, Сопротивление отмечает, что у многих таких детей есть родственники или опекуны в Украине.

Кроме того, детей часто не разрешают вернуть к своим родственникам и отдают их в российские семьи в глуши РФ. Там они, скорее всего, по плану агрессора, должны слиться с местным населением.

"Такая политика является частью геноцида по уничтожению сознания целого поколения украинцев и является международным преступлением", – добавляют в ЦНС.

Депортация украинских детей в Россию: что известно

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Беларусь якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что точно известно о более 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возможность возвращения украинских детей на родину.

Также Лубинец отметил, что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал, что россияне используют детский труд и милитаризируют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющей действия оккупантов геноцидом. Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили, что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

С марта, когда был создан Координационный штаб по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения, в Украину из России вернули в общей сложности 386 несовершеннолетних.

16 сентября шестеро детей, вернувшихся в Украину после принудительной депортации Россией, встретились с европейскими лидерами в Гааге, чтобы лично рассказать свои истории и привлечь внимание к нарушениям прав детей, совершенных Россией.

Также, начиная с сентября, оккупационная администрация временно захваченных украинских территорий организует массовые поездки учащихся в Санкт-Петербург и Москву под видом "культурной карты".

Россия
російська армія
оккупированные территории
окупанти
воєнні злочини Росії
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