Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме.

Как говорится в сообщении, ночью оккупанты ударили ракетами С-300 по жилому сектору Николаева.

"Ночью, 25 августа, ориентировочно в 03:30 Николаев снова подвергся обстрелам. По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Известно о попадании в частный жилой сектор. В результате произошло возгорание частного дома. Также повреждения получили несколько домов. Предварительно без жертв и пострадавших. Информация о последствиях разрушений уточняется", - пишет Ким.

Также отмечается, что 24 августа город атаковал со "смерчей", россияне направляли удар на портовую инфраструктуру.

Ким сообщил об обстрелах в Николаевском районе.

"Утром, 24 августа, враг обстрелял частное сельскохозяйственное предприятие в селе Котлярево, Шевченковской общины. Из-за попадания боеприпасов и их обломков занялась ремонтная мастерская. В результате пожара уничтожена сельхозтехника и кровля мастерской... Также под вражескими обстрелами было село Новониколаевка. частично разрушены хозяйственные постройки, также были попадания по открытым территориям за пределами населенного пункта. Пострадавших нет", - пишет глава Николаевской ОВА.

Также россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру за пределами Широковского общества.

"Ориентировочно с 21:30, 24 августа, по 05:00, 25 августа, были обстрелы за пределами Широковской общины. Около 23:00 обстрелов подверглась деревня Красная Долина. Попадания были в сельхозпостройке домохозяйств. Пострадавших нет... Продолжаются обстрелы "В результате вражеских обстрелов утром, 25 августа, в Березнеговатом разрушен жилой дом. Пострадавших нет. Также за прошедшие сутки были обстреляны прилегающие территории сел Лепетиха и Кавказ. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.

Ким отметил, что в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

23 августа российские кафиры обстреливали Николаевскую область, пострадали 7 человек, из них 2 ребенка.

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