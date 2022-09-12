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Оккупанты ночью ударили ракетами по частному сектору и перинатальному центру Краматорска
Сегодня, 12 сентября, российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области, били ракетами по жилым домам и перинатальному центру
Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в фейсбуке.
"Краматорск ночью снова был под огнем. Россияне били ракетами по частному сектору и перинатальному центру. По предварительной информации, без жертв", - пишет Гончаренко.
- Вчера, 11 сентября , российская армия нанесла ракетный удар по Николаевской области, повреждено более 40 домов, газопровод, админздание и магазины. Ранены пять человек, из них один ребенок.
- За 11 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса : в Великой Новоселке, Романовке и Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения.
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