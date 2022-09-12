"Краматорск ночью снова был под огнем. Россияне били ракетами по частному сектору и перинатальному центру. По предварительной информации, без жертв", - пишет Гончаренко.

Вчера, 11 сентября , российская армия нанесла ракетный удар по Николаевской области, повреждено более 40 домов, газопровод, админздание и магазины. Ранены пять человек, из них один ребенок.

За 11 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса : в Великой Новоселке, Романовке и Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения.

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