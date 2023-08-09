Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"С вечера агрессор трижды обстреливал Никопольщину. Тяжелую артиллерию направил на сам Никополь и Марганецкую громаду", - говорится в сообщении.

Из-за вражеских атак погиб 18-летний парень. Еще три человека пострадали – мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Кроме этого, повреждена церковь, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, автомашина и несколько линий электропередачи.