Оккупанты ночью ударили артиллерией по Никопольщине: погиб 18-летний парень, трое раненых
Российские оккупанты в ночь на 9 августа били артиллерией по Никополю и Марганецкой громаде. В результате атак погиб 18-летний парень, также три человека получили ранения
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
"С вечера агрессор трижды обстреливал Никопольщину. Тяжелую артиллерию направил на сам Никополь и Марганецкую громаду", - говорится в сообщении.
Из-за вражеских атак погиб 18-летний парень. Еще три человека пострадали – мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Кроме этого, повреждена церковь, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, автомашина и несколько линий электропередачи.
- Российская оккупационная армия 7 августа ударила из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина и еще один получил ранение.
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