Оккупанты ночью снова обстреляли Сумщину, восемь "прилетов"
Россияне ночью обстреляли Зноб-Новгородскую общину в Сумской области, раздалось 8 взрывов
Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Телеграмме .
Около полуночи по Зноб-Новгородской общине прилетело 8 мин.
Без жертв и разрушений. Остальные ночи прошли без вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.
- Российские кафиры 30 октября 28 раз попали по приграничной Сумщине, ранили женщину, повредили частный дом и автомобиль.
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