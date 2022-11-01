Оккупанты ночью снова обстреляли Сумщину, восемь "прилетов"

Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Телеграмме .

Около полуночи по Зноб-Новгородской общине прилетело 8 мин.

Без жертв и разрушений. Остальные ночи прошли без вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.

Российские кафиры 30 октября 28 раз попали по приграничной Сумщине, ранили женщину, повредили частный дом и автомобиль.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb