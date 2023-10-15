Оккупанты ночью сбросили авиабомбу на село на Харьковщине: есть погибшие и травмированы
В ночь на воскресенье, 15 октября, российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка Харьковской области. В результате атаки погибли два человека и ранена женщина
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что атака на село Изюмского района произошла около 02:30.
Российская авиабомба попала в частный дом. Там произошел пожар.
В результате удара погибли 2 жителя - 57-летний мужчина и 54-летняя женщина. Кроме того, одна женщина получила осколочное ранение. Ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
- Накануне утром 14 октября российские войскаударили по городу Берислав Херсонской области. Из-за вражеской атаки погибла местная жительница, оказавшаяся под завалами.
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