Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в фейсбуке.

Как говорится в сообщении, в Донецкой области армия РФ произвела обстрел гражданской инфраструктуры.

"Ночь прошла неспокойно на многих участках фронта от Курахово до Соледар. По Кураховому россияне нанесли ракетный удар - попали в частный дом и дорогу. Без пострадавших. Ночью были единичные прилеты по старой части Авдеевки, к утру - массированный артобстрел центра города. не поступало", - пишет Кириленко. По информации главы Донецкой ОВА, в Константиновской общине российские оккупанты обстреляли элеватор. Пока объемы разрушений еще устанавливают.

"Как всегда, россияне много стреляли в Бахмутском районе: в Бахмутском, Соледарском и Светлодарском общинах. В Бахмуте враг попал во Дворец культуры имени Мартынова. Сейчас на месте работают спасатели", - пишет Кириленко. Также сообщается, что ночью под огонь попал Соледар – поврежден спортивный комплекс. На территории общества россияне повредили частный дом в Парасковеевке. Отмечено, что жертв среди мирных жителей нет.

"В Светлодарском обществе от обстрелов страдают Одрадовка и Майорск - информация о пострадавших не поступала. За все преступления россияне будут отвечать!", - добавил Кириленко.