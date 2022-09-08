Оккупанты ночью обстреляли центр Авдеевки, дворец культуры в Бахмуте и элеватор в Константиновском обществе
Российская армия в течение ночи производила обстрел гражданской инфраструктуры Донецкой области. Поврежден жилой дом, спортивный комплекс, дворец культуры и элеватор. Среди мирного населения пострадавших нет
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в фейсбуке.
Как говорится в сообщении, в Донецкой области армия РФ произвела обстрел гражданской инфраструктуры.
По информации главы Донецкой ОВА, в Константиновской общине российские оккупанты обстреляли элеватор. Пока объемы разрушений еще устанавливают.
Также сообщается, что ночью под огонь попал Соледар – поврежден спортивный комплекс. На территории общества россияне повредили частный дом в Парасковеевке. Отмечено, что жертв среди мирных жителей нет.
- Ранее сообщалось, что за 7 сентября россияне убили семь мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске, 2 в Марьинке, 1 в Галицыновке и 1 в Водяном. Еще 2 человека получили ранения.
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