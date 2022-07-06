Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграммах.

"Ночью, 6 июля, с 02:20 были обстрелы села Нечаяне Нечаянского общества. По предварительной информации один человек погиб", - написал он.

Кроме того, продолжаются обстрелы сел по линии разграничения Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, отметил глава ОВА.

Ким также добавил, что 5 июля было неспокойно в Баштанском и Николаевском районах.

В Баштанском – утром и днем минувших суток были обстрелы в Широковской общине, из-за чего поврежден один жилой дом, еще один разрушен. Кроме того, сгорел трактор.

"Пострадавших нет. Ночью, в этот же день, также были обстрелы, преимущественно вне населенных пунктов. Пострадавших нет", - добавил глава ОВА.

Что касается Николаевского района, то 5 июля ориентировочно в 11:20 в результате обстрелов села Засилье Первомайской общины погиб человек, указал Виталий Ким.

"Также 5 июля, ориентировочно в 11:56, зафиксированы обстрелы аквазоны Очаковской общины. Около 12:22, 5 июля, в результате обстрелов Куцурубской общины за пределами населенного пункта загорелся сухости. Между населенными пунктами повреждены две электроопоры", - написал он.

Также 5 июля около 13:00 были обстрелы поселка Апрельское Первомайской общины. В результате вспыхнули поля с урожаем.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно, добавил Ким.

Напомним, ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Николаевской области и ликвидировали почти 50 оккупантов.

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