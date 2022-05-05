Оккупанты ночью обстреляли ракетами жилые районы Краматорска, 6 раненых

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в "Фейсбуке".



"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города", - написал Гончаренко.



По предварительным данным, в результате обстрела ранены шесть человек, информация о жертвах уточняется.



"По меньшей мере, получили серьезные повреждения 3 пятиэтажки, школа, садик", - добавил он.

Напомним, Россия пытается захватить Краматорск и Северодонецк.