Оккупанты ночью обстреляли ракетами жилые районы Краматорска, 6 раненых
Российские ракеты ночью попали в жилые районы Краматорска, по предварительным данным ранены шесть человек
Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в "Фейсбуке".
"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города", - написал Гончаренко.
По предварительным данным, в результате обстрела ранены шесть человек, информация о жертвах уточняется.
"По меньшей мере, получили серьезные повреждения 3 пятиэтажки, школа, садик", - добавил он.
- Напомним, Россия пытается захватить Краматорск и Северодонецк.
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