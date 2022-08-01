Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровщины

Об этом глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко написал в телеграм.

По его словам, обстреляны территории Марганецкой и Красногригорьевской территориальных громад.

В Никопольском районе Днепропетровщины в ночь на 30 июля россияне обстреляли 16 домов, предприятия, электросеть. Света не было у 1000 человек.

Ночью, с 30 на 31 июля, россияне снова обстреляли Никополь. По Никопольскому району дважды ударили из "градов". Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов. Были пострадавшие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb