Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровщины
Ночью на 1 августа российские войска обстреляли две общины в Никопольском районе Днепропетровской области
Об этом глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко написал в телеграм.
По его словам, обстреляны территории Марганецкой и Красногригорьевской территориальных громад.
- В Никопольском районе Днепропетровщины в ночь на 30 июля россияне обстреляли 16 домов, предприятия, электросеть. Света не было у 1000 человек.
- Ночью, с 30 на 31 июля, россияне снова обстреляли Никополь. По Никопольскому району дважды ударили из "градов". Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов. Были пострадавшие.
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