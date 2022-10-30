Оккупанты ночью обстреляли Никополь, уничтожены 10 многоэтажных и частных домов
Россияне этой ночью обстреляли Никопольщину. Накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь
Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко
"В городе изуродованы 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены авто предприятия", – сообщил председатель ОВА.
Также он сообщил, что обошлось без пострадавших. В других районах обошлось без атак.
- Напомним, в ночь на 29 октября кафиры обстреляли Никопольский район: ранены мужчины, повреждены дома, гостиница, электросети
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