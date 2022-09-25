Оккупанты ночью обстреляли Николаев, есть разрушения
В ночь на 25 сентября российские войска в очередной раз обстреляли Николаев, нанеся разрушения жилым домам
Об этом сообщает городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Также оккупанты попали в сети водопровода. На местах работают ремонтные бригады и коммунальщики.
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