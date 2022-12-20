Об этом информирует Нафтогаз .

Известно, что ночью 20 декабря российские захватчики в очередной раз обстреляли инфраструктуру Нафтогаза. Ракеты ворона попали в один из объектов Харьковской области.

"Ущерб оценим позже, после завершения работы спасателей, но я уверен: все разрушенное будет восстановлено. В отличие от репутации страны-террориста, которая еще долго будет оставаться изгнанником на мировой арене", - сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Сообщается, что на месте произошел масштабный пожар. Пострадавших нет.

По состоянию на 12.05 продолжается ликвидация возгорания.

Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

Российские захватчики 19 декабря нанесли 42 удара по территории Херсонщины, в результате чего повреждения получили объект критической инфраструктуры, учебное заведение, административные и жилые дома.

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