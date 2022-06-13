Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину, погиб по меньшей мере один человек

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Враг ударил из "ураганов" по жилым кварталам Зеленодольской общины. В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро - ранены. В Большой Костромке, без пострадавших. Село частично без света", - говорится в сообщении.

В военной администрации сообщили, что в Зеленодольске и Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами.

Мэр Зеленодольска Дмитрий Невеселый сообщил о повреждении линии газоснабжения и электроснабжения.

"В настоящее время проводится проверка города на наличие неразорванных кассетных снарядов. Враг на территории общества отсутствует. Обстрелы ведутся на расстоянии", - написал он.

Жителей Зеленодольской ОТГ просят не выходить на улицу, пока со снарядами на улицах не проработают саперы ГСЧС.