Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину, погиб по меньшей мере один человек
Россияне в ночь на понедельник, 13 июня, обстреляли населенные пункты Криворожского района
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Враг ударил из "ураганов" по жилым кварталам Зеленодольской общины. В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро - ранены. В Большой Костромке, без пострадавших. Село частично без света", - говорится в сообщении.
В военной администрации сообщили, что в Зеленодольске и Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами.
Мэр Зеленодольска Дмитрий Невеселый сообщил о повреждении линии газоснабжения и электроснабжения.
"В настоящее время проводится проверка города на наличие неразорванных кассетных снарядов. Враг на территории общества отсутствует. Обстрелы ведутся на расстоянии", - написал он.
Жителей Зеленодольской ОТГ просят не выходить на улицу, пока со снарядами на улицах не проработают саперы ГСЧС.
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