Оккупанты ночью обстреляли 3 района Днепропетровщины: повреждены линии электропередачи, храм и дома
В ночь на 29 августа россияне нанесли удар по трем районам Днепропетровской области, в результате чего более 2 тыс. семей оказались без электроснабжения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Оккупанты ударили по Никополю, Марганцу и Красногригорьевской общине.
В Красногригорьевке повреждены 15 домов, храм, предприятие, линии электропередачи. В самом Никополе света по состоянию на утро 29 августа лишены 2600 семей. В Марганце масштабы разрушений уточняются. Предварительно пострадавших нет.
Утром 29 августа обстрелы потерпели также Синельниковский и Днепровский районы.
В Покровской общине Синельковского района из-за взрыва поднялся пожар, который пытаются погасить. Число погибших и пострадавших уточняется.
В Любимовской общине Днепровского района ракета попала в дачный массив. Выясняются масштабы разрушения.
Также стало больше жертв в результате вечерних обстрелов Никополя 28 августа. Один человек в тяжелом состоянии госпитализирован. Один человек погиб. Еще пятеро – ранены.
- Вечером 28 августа кафиры нанесли масштабный удар по Никополю Днепропетровской области. Тогда погибла пожилая женщина.
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