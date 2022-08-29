Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Оккупанты ударили по Никополю, Марганцу и Красногригорьевской общине.

В Красногригорьевке повреждены 15 домов, храм, предприятие, линии электропередачи. В самом Никополе света по состоянию на утро 29 августа лишены 2600 семей. В Марганце масштабы разрушений уточняются. Предварительно пострадавших нет.

Утром 29 августа обстрелы потерпели также Синельниковский и Днепровский районы.

В Покровской общине Синельковского района из-за взрыва поднялся пожар, который пытаются погасить. Число погибших и пострадавших уточняется.

В Любимовской общине Днепровского района ракета попала в дачный массив. Выясняются масштабы разрушения.

Также стало больше жертв в результате вечерних обстрелов Никополя 28 августа. Один человек в тяжелом состоянии госпитализирован. Один человек погиб. Еще пятеро – ранены.

Вечером 28 августа кафиры нанесли масштабный удар по Никополю Днепропетровской области. Тогда погибла пожилая женщина.