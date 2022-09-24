Оккупанты ночью обстреливали Никопольщину, есть двое раненых, более 2 тыс. семей без света
В ночь на 24 сентября российская армия обстреливала две общины Никопольского района Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Во вражеские удары с "градов" и "ураганов" попали Марганецкая и Красногригорьевская общины Никопольского района области.
В Марганце в результате обстрела ранены два человека - 51-летняя женщина и 49-летний мужчина. Обоих госпитализировали, женщина находится в тяжелом состоянии.
Также от попаданий российских снарядов повреждено более 20 частных и многоэтажных домов, до 10 хозяйственных построек, хлебзавод и несколько учреждений. Вспыхнули несколько автомобилей. Более 2 тыс. семей в Марганце остались без света. Аварийные бригады уже работают.
В Красногригорьевской общине пострадавших нет.
- 24 сентября Генштаб ВСУ сообщил , что мужчин призывного возраста, получивших на временно оккупированных территориях паспорт гражданина РФ, мобилизуют в российскую армию.
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