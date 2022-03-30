Оккупанты ночью нанесли три ракетных удара по промышленным объектам Хмельницкой области, пожары локализованы, – председатель ОВА
В ночь на 30 марта российские войска нанесли три ракетных удара по промышленным объектам Хмельницкой области. Возникшие пожары уже локализовали
Об этом сообщает глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.
"Ночью произошло 3 удара по промышленным объектам области. Пожары локализованы силами ГСЧС", – заявил он.
В настоящее время информация о пострадавших проверяется.
В то же время мэр Хмельницкого Александр Симчишин отметил, что кафиры нанесли, в частности, удар по городу.
"Ситуация на 8:00 30 марта в общине контролируемая. Ночью рашистские орки ударили и по нашему городу. Все соответствующие службы и структуры сработали оперативно и четко. Ситуация, как я и отмечал, контролируемая", – говорится в его сообщении.
- Напомним, 29 марта Россия нанесла ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.
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