Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме .

"Сегодня ночью, около 03:00, враг нанес ракетный удар по Запорожью из Васильевского района. По предварительной информации, оккупант применил ракетные системы залпового огня", - подчеркнул он.

Четыре вражеских ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе, в результате чего тот имеет несущественные разрушения.

17 августа Генштаб ВСУ сообщил, что в Запорожской области Россия имеет частичный успех в продвижении в направлении Новомихайловки.

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