Оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Запорожью: пострадал объект инфраструктуры
Около 03:00 18 августа россияне ударили ракетами по Запорожью, предварительно, из РСЗО и повредили объект инфраструктуры
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграме .
"Сегодня ночью, около 03:00, враг нанес ракетный удар по Запорожью из Васильевского района. По предварительной информации, оккупант применил ракетные системы залпового огня", - подчеркнул он.
Четыре вражеских ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе, в результате чего тот имеет несущественные разрушения.
- 17 августа Генштаб ВСУ сообщил, что в Запорожской области Россия имеет частичный успех в продвижении в направлении Новомихайловки.
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