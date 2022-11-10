Оккупанты ночью били по Никополю: есть раненная, повреждены 10 домов, линии электропередачи и газопровод
Россияне ночью терроризировали Никополь: повреждены 10 многоэтажек и частных усадеб, автозаправка, газопровод, линии электропередач, а также ранена женщина
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
В ночь на 10 ноября захватчики снова толкли мирные города и села Днепропетровщины из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Пострадали три общины – Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская.
Непосредственно в Никополе обстрелы повредили 10 многоэтажек и частных домов, автозаправку, газопровод и линии электропередач. Пострадала также 80-летняя женщина, которая получила медицинскую помощь и лечится дома.
Вражеские снаряды стали причиной пожара в частном доме. Пожарные пламя уже потушили.
В Марганецкой и Красногригорьевской общинах обошлось без пострадавших.
В Красногригорьевской общине повреждены дома и электросети.
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