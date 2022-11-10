Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В ночь на 10 ноября захватчики снова толкли мирные города и села Днепропетровщины из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Пострадали три общины – Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская.

Непосредственно в Никополе обстрелы повредили 10 многоэтажек и частных домов, автозаправку, газопровод и линии электропередач. Пострадала также 80-летняя женщина, которая получила медицинскую помощь и лечится дома.

Вражеские снаряды стали причиной пожара в частном доме. Пожарные пламя уже потушили.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах обошлось без пострадавших.

В Красногригорьевской общине повреждены дома и электросети.

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