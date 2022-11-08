Оккупанты ночью били по Никопольщине: изуродованные дома, предприятия и газовод

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Ночь на 8 ноября в Днепропетровской области – в частности в Никопольском районе прошла еще раз крайне неспокойно. Захватчики попали из "градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам - Марганецкой и Никопольской. Прошло без жертв.

В Никополе российские снаряды изуродовали с десяток многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, автомобили и газовод.

По словам Валентина Резниченко, в других районах ночь прошла под звуки сирены, и обошлось без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно.

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