Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Российская армия потеряла в Украине за сутки 490 военных, 10 танков и средство ПВО
Обновлено

Российская армия потеряла в Украине за сутки 490 военных, 10 танков и средство ПВО

10 сентября, 2023 воскресенье
08:04
Война с Россией

За время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 268 630 своих солдат. В ночь на воскресенье, 10 сентября, оккупанты запустили 32 дрона типа "Шахед" для атаки территории Украины, 25 из них - удалось сбить средствами ПВО

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 268 630 (+490) военных
  • танков ‒ 4554 (+10)
  • боевых бронированных машин ‒ 8755 (+16)
  • артиллерийских систем – 5811 (+22)
  • РСЗО – 760 (+3)
  • средств ПВО ‒ 509 (+1)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4593 (+5)
  • крылатых ракет ‒ 1455 (+0)
  • кораблей /катеров ‒ 19 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8338 (+40)
  • специальной техники ‒ 872 (+2)

Данные уточняются.

Втрати РФ за 9 вересня

Фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты ночью атаковали Украину 32 ударными дронами, 25 из них уничтожило ПВО

В Генштабе отмечают , что большинство ударных БПЛА российские оккупанты направили на Киевщину.

Кроме того, враг нанес 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам Украины.

Авиационные удары врага претерпели населенные пункты Бударки, Амбарное, Синьковка, Кисловка, Чернещина Харьковской области, Новоселовское, Белогоровка Луганской области, Северск, Андреевка, Красногоровка, Старомайорское, Спорное, Веселое, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области, Работы , Архангельское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем противника оказались более 45 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений российской и украинской армий.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском , Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Берестового, Орехово-Василовки, Богдановки. Идут жесткие бои в районе Клещиевки.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском , Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отразили около 15 атак врага в районе Марьинки.

На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить успешное поражение по его тылам.

Авиация ВСУ 8 раз атаковала районы скопления врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены три разведывательных БПЛА.

Подразделениями ракетных войск поражено 6 артиллерийских средств, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава и 1 склад горюче-смазочных материалов противника.

Командование Сил обороны призывает игнорировать псевдовыборы на ТОТ

Генштаб напоминает, что 10 сентября 2023 года на временно оккупированных территориях Украины оккупационными властями спланировано проведение незаконных выборов председателей и депутатов местных советов.

Следует отметить, что большинство кандидатов даже не имеют высшего образования и работают дворниками, охранниками и уборщицами. оккупанты просто используют их личности для сокрытия реальных "руководителей" захваченных территорий.

Указанные псевдовыборы и их результаты не признает весь цивилизованный мир, а сам факт их проведения и участие местного населения будет использован оккупационными властями с целью учета человеческих мобилизационных ресурсов и их дальнейшего призыва в ряды захватнической армии страны-агрессора.

Командование Сил обороны Украины призывает игнорировать участие в таких псевдодемократических мероприятиях и избегать призыва в оккупационное войско.

  • Поздним вечером субботы, 9 сентября, российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрела Украины. Силы ПВО сбили более 20 вражеских беспилотников. Хронологию событий - читайте в новости по ссылке .
Украина
Россия
Мелитополь
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
окупанти
безпілотник
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
9 сентября, 2023 суббота
Передислокация РФ: британская разведка оценила ситуацию у Роботиного
Британія солдат
9 сентября, 2023 суббота
Британского добровольца в Украине нашли мертвым в водоеме со связанными руками
втрати окупантів
9 сентября, 2023 суббота
Средство ПВО, 15 танков и 600 военных: потерявшая армия РФ за сутки войны в Украине
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
10 сентября
08:40
Обновлено
В Марокко произошло сильное землетрясение: погибли более 2000 человек и разрушены здания
08:02
OPINION
Утопающий хватается за соломинку, Путин — за Кима
07:54
ISW назвал направления, на которых удалось продвинуться Силам обороны
07:24
Россияне заявили об атаке дронов на Крым
07:08
Обновлено
В Киеве обломки "шахеда" попали в квартиру многоэтажки. РФ обстреляла Украину беспилотниками Хронология событий
01:09
Инфографика
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 5-го тура
2023, суббота
9 сентября
23:46
Обновлено
Италия потеряла очки в матче против Северной Македонии, Украина и Англия играют вничью: результаты отборочных поединков Евро-2024
23:01
Сборная Украины вышла в 1/4 финала ЧЕ по волейболу
22:36
Минус РЛС "Зоопарк", 8 складов боеприпасов, средство ПВО и 17 беспилотников: ВСУ нанесли россиянам потери на Таврическом направлении
22:00
Эксклюзив
Война с Украиной значительно превышает возможности РФ, – политолог Морозов
21:59
Глава ФБР пожаловался на большое количество российских шпионов в США
21:59
Минэкономики
Минэкономики ожидает рост ВВП до 4%
21:53
Эксклюзив
Путин боится собственного народа, потому и сделал Украину внешним врагом, - Макфол
21:45
Эксклюзив
ВСУ осталось прорвать 15-20 км, чтобы доставать артиллерией до сухопутного коридора, - Свитан
21:44
"Служить, но не на передовой". Омбудсмен предложил убрать формулировку "ограниченно пригодный"
21:30
Виталий Брыжатый
Охранник-кинолог с крымской дачи Путина сбежал в Эквадор
20:51
Сборная Украины сыграла вничью против Англии в отборе на Евро-2024
20:50
Украина – Англия 1:1: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
20:30
Обновлено
"Российское зло уже готовится к зиме": Украина получит больше зениток Gepard для защиты энергосети
20:24
На столичном Лесном массиве мужчина с ножом напал на детей
20:21
Силы обороны преуспели вблизи Роботиного и Клещиевки, а также уничтожили 5 артсистем и 1 ЗРК россиян, - Генштаб ВСУ
20:07
OPINION
Фильм "Юрик". Когда зрителей считают придурками
19:48
На территории Румынии обнаружили обломки еще одного российского беспилотника
19:30
"Кандидаты на санкции": на портале "Война и санкции" появился новый раздел, где можно следить за наложением ограничений
19:14
Обновлено
В оккупированном Симферополе горела военная часть, в Феодосии заметили густой дым.
19:12
Беларусь продлила совместные учения с Россией до 17 сентября
19:05
День украинского кино: Зеленский наградил украинских актеров
19:05
Эксклюзив
У россиян расписана динамика движения фронта на 1,5 – 2 года, - Свитан
19:00
Эксклюзив
москва, кремль
Следующий мятеж против Путина будет до конца 2024 года. И не такой безумный, как у Пригожина, - политолог Морозов
18:52
Обновлено
Зеленский встретился с главой МИД Японии Хаяши Йошимаса
18:43
Эксклюзив
Военный аналитик Гетман объяснил, почему освобождение Токмака станет переломом в войне
18:39
Раскол в Республиканской партии США грозит будущему предоставлению помощи Украине, - Washington Post
18:33
В Новой Каховке партизаны взорвали автомобиль с оккупантами, перевозившими бюллетени для псевдовыборов на ВОТ
18:01
OPINION
Спасти Маска-"спасителя"
18:00
Обновлено
Призвали к миру, но не осудили агрессию РФ: G20 приняла итоговую декларацию
17:21
Полиция Британии поймала наиболее разыскиваемого подозреваемого в терроризме беглеца
16:54
Результаты являются ничтожными: Украина не признает "президентские выборы" на территории Карабаха
16:24
Россияне ударили по приграничью Черниговщины: ранен гражданский
16:12
Обзор
Что такое "Искандеры": как это оружие влияет на войну в Украине, его особенности и характеристики
16:11
Британия солдат
Британского добровольца в Украине нашли мертвым в водоеме со связанными руками
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV