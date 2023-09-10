Российская армия потеряла в Украине за сутки 490 военных, 10 танков и средство ПВО

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 268 630 (+490) военных

танков ‒ 4554 (+10)

боевых бронированных машин ‒ 8755 (+16)

артиллерийских систем – 5811 (+22)

РСЗО – 760 (+3)

средств ПВО ‒ 509 (+1)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4593 (+5)

крылатых ракет ‒ 1455 (+0)

кораблей /катеров ‒ 19 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 8338 (+40)

специальной техники ‒ 872 (+2)

Данные уточняются.

Фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты ночью атаковали Украину 32 ударными дронами, 25 из них уничтожило ПВО

В Генштабе отмечают , что большинство ударных БПЛА российские оккупанты направили на Киевщину.

Кроме того, враг нанес 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам Украины.

Авиационные удары врага претерпели населенные пункты Бударки, Амбарное, Синьковка, Кисловка, Чернещина Харьковской области, Новоселовское, Белогоровка Луганской области, Северск, Андреевка, Красногоровка, Старомайорское, Спорное, Веселое, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области, Работы , Архангельское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем противника оказались более 45 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений российской и украинской армий.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском , Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Берестового, Орехово-Василовки, Богдановки. Идут жесткие бои в районе Клещиевки.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском , Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отразили около 15 атак врага в районе Марьинки.

На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить успешное поражение по его тылам.

Авиация ВСУ 8 раз атаковала районы скопления врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены три разведывательных БПЛА.

Подразделениями ракетных войск поражено 6 артиллерийских средств, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава и 1 склад горюче-смазочных материалов противника.

Командование Сил обороны призывает игнорировать псевдовыборы на ТОТ

Генштаб напоминает, что 10 сентября 2023 года на временно оккупированных территориях Украины оккупационными властями спланировано проведение незаконных выборов председателей и депутатов местных советов.

Следует отметить, что большинство кандидатов даже не имеют высшего образования и работают дворниками, охранниками и уборщицами. оккупанты просто используют их личности для сокрытия реальных "руководителей" захваченных территорий.

Указанные псевдовыборы и их результаты не признает весь цивилизованный мир, а сам факт их проведения и участие местного населения будет использован оккупационными властями с целью учета человеческих мобилизационных ресурсов и их дальнейшего призыва в ряды захватнической армии страны-агрессора.

Командование Сил обороны Украины призывает игнорировать участие в таких псевдодемократических мероприятиях и избегать призыва в оккупационное войско.