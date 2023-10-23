Оккупанты ночью атаковали "шахедами" инфраструктуру Одесщину
Российские оккупанты ночью понедельника, 23 октября, атаковали ударными беспилотниками припортовую инфраструктуру Одесской области, из-за чего повреждена крыша одного из складов
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, в Одесском районе обломки одного из "шахедов" повредили крышу состава припортовой инфраструктуры.
На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали пожарные.
Всего в регионе украинские силы ПВО уничтожили 9 российских ударных БПЛА.
Прошло без пострадавших.
- Ночью во время воздушной тревоги российско-оккупационные войска атаковали Украину. Взрывы звучали, в частности, в Хмельницкой области.
- Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, россияне атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели РФ, в том числе 14 беспилотников и одну авиационную ракету Х-58.
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