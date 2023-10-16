Оккупанты ночью атаковали Полтавщину: пострадали три человека, среди них ребенок
Ночью понедельника, 16 октября, российские террористы нанесли удар по территории Полтавской области. В результате падения обломков ракеты пострадали трое жителей, в частности ребенок
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Отмечается, что россияне атаковали Полтавщину одновременно ракетами и беспилотниками.
Звуки взрывов были слышны в Миргородском районе. Однако попадания в гражданскую или критическую инфраструктуру не зафиксированы.
Обломки ракеты упали на несколько частных домов. По предварительной информации ОВА, из-за этого пострадали три человека, среди них десятилетний ребенок.
Всех пострадавших доставили в больницу.
- По данным Генштаба, всего за ночь рашисты нанесли 10 ракетных и 87 авиационных ударов, совершили 68 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам Украины.
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