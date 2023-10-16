Оккупанты ночью атаковали Полтавщину: пострадали три человека, среди них ребенок

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Отмечается, что россияне атаковали Полтавщину одновременно ракетами и беспилотниками.

Звуки взрывов были слышны в Миргородском районе. Однако попадания в гражданскую или критическую инфраструктуру не зафиксированы.

Обломки ракеты упали на несколько частных домов. По предварительной информации ОВА, из-за этого пострадали три человека, среди них десятилетний ребенок.

Всех пострадавших доставили в больницу.