Оккупанты ночью атаковали Никополь на Днепропетровщине: 3 пострадавших
В ночь на 21 сентября российские террористы из "градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Мировскую общину и Никополь Днепропетровской области. В результате этого есть ранения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов в Никополе три человека получили ранения. 75-летний мужчина был госпитализирован в больницу. Также пострадали супруги - 34-летнюю женщину и 29-летнего мужчину забрали в медучреждение.
Кроме этого, избиты 11 частных домов и 5 хозяйственных сооружений, одно – разрушено до основания. Изуродованы 10 ульев, авто, газопроводы и линии электропередачи.
- Ночью 21 сентября русские террористы атаковали город Херсон. В результате вражеского обстрела погибли два человека, еще 5 получили ранения.
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