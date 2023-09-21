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Оккупанты ночью атаковали Никополь на Днепропетровщине: 3 пострадавших

21 сентября, 2023 четверг
07:51
Война с Россией

В ночь на 21 сентября российские террористы из "градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Мировскую общину и Никополь Днепропетровской области. В результате этого есть ранения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов в Никополе три человека получили ранения. 75-летний мужчина был госпитализирован в больницу. Также пострадали супруги - 34-летнюю женщину и 29-летнего мужчину забрали в медучреждение.

Кроме этого, избиты 11 частных домов и 5 хозяйственных сооружений, одно – разрушено до основания. Изуродованы 10 ульев, авто, газопроводы и линии электропередачи.

  • Ночью 21 сентября русские террористы атаковали город Херсон. В результате вражеского обстрела погибли два человека, еще 5 получили ранения.
Украина
російська армія
Днепропетровщина
Никополь
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