Интервью появилось на страницах The New York Times.

Журналист Эндрю Крамер пообщался с партизаном с позывным Сварог, украинские военные одобрили общение.

"Цель состоит в том, чтобы показать оккупантам, что они не дома, что им не стоит селиться, что они не должны комфортно спать", - сказал Сварог.

До войны мужчина время от времени по выходным тренировался с Правым сектором и Национальным корпусом. Эти организации проводили для гражданских по всей Украине военную подготовку.

Участник партизанской борьбы сказал, что после вторжения его направили в тайник за пределами Мелитополя, где были взрывчатка, детонаторы, автоматы Калашникова, гранатомет и два пистолета с глушителями.

В Мелитополе атаки партизан длятся уже несколько месяцев.

Сварог рассказал, что однажды ночью весной он и несколько членов ячейки в Мелитополе заминировали авто на стоянке полицейского участка.

"С ножницами для проволоки, лентой и леской бойцы двигались по дворам и переулкам, чтобы избежать российских блокпостов. Сначала они перерезали электрический провод, затемнив уличный фонарь, а потом бросились в темноту, где заложили бомбу, обмотанную скотчем липкой стороной наружу, в колесную арку. Леска была приклеена как к внутренней части колеса, так и к детонатору, чтобы бомба взорвалась во время вращения колеса", - описывает слова партизана Крамер.

В результате один полицейский погиб, еще один был ранен.

Во время нападения на прошлой неделе коллега Сварога заминировал машину коллаборанта Шостака, отвечающего за пропаганду. Партизан добавил, что его команда заложила бомбу под водительское сиденье, настроили так, чтобы при запуске двигателя она взорвалась. В результате Шостак получил ранения.

"Вы никогда не будете в безопасности", – это основной призыв к рашистам, сказал Сварог.