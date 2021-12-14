Оккупанты незаконно задержали и вывезли в неизвестном направлении 23-летнего крымского татарина, - Джапарова
Во вторник, 14 декабря, во временно оккупированном Крыму в доме крымских татар произвели очередной незаконный обыск
Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
"Во временно оккупированном Крыму очередной незаконный обыск в доме крымских татар, завершившийся задержанием и вывозом в неизвестном направлении 23-летнего Куртумера Чалгозова", - сообщила она.
По словам дипломатки, Чалгозова допрашивали по делу Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых.
Джапарова подчеркнула, что Россия обязана приостановить политические репрессии против местного населения временно оккупированного Крыма и отпустить незаконно заключенных украинских граждан.
"В соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант обязано немедленно прекратить политические репрессии против местного населения временно оккупированного ею Крыма и освободить Наримана Джеляла, Азиза и Асана Ахтемовых, а также всех незаконно удерживаемых украинских граждан", - говорится в сообщении .
- Напомним, оккупационный "суд" в Симферополе взял под стражу первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла до 4 ноября. Также "суд" арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.
- ФСБ обвинила Джеляла и Ахтемовых в причастности к взрыву на газопроводе в оккупированном Крыму . В организации "диверсии" окупанты обвиняют украинскую разведку.
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