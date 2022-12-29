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Оккупанты незаконно вывозят медработников из Донецка в Мариуполь, а в Луганской области лечат более 100 вагнеровцев, - Генштаб

29 декабря, 2022 четверг
19:19
война с Россией

В Генштабе рассказали, что оккупанты незаконно вывозят медработников и оборудования из Донецка во временно оккупированный Мариуполь. Кроме того, россияне продолжают нести потери - более 200 оккупантов сейчас проходят лечение на временно оккупированных территориях

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 29 декабря.

Отмечается, что в Беловодске Луганщины продолжают лечение более 100 раненых представителей ПИК Вагнера. Кроме того, в городе Токмак на территории так называемого "военного госпиталя" лечат примерно 120 раненых кафиров.

Также, по данным Генштаба, захватчики организовали вывоз медицинского оборудования и медицинских работников из Донецкой областной клинической больницы имени Калинина в временно оккупированный Мариуполь.

За сутки ВСУ в общей сложности нанесли 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов и поразили 4 пункта управления

29 декабря авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения кафиров и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. В свою очередь ракетные войска и артиллерия ВСУ за текущие сутки поразили 4 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы оккупантов.

Также в Генштабе подтвердили, что 28 декабря, в результате огневого поражения ВСУ, ликвидировано более 50 кафиров в районе Бердянска в Запорожье.

За день оккупанты нанесли 23 авиационных и 10 ракетных ударов, а также совершили 14 обстрелов с РСЗО

Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Запорожском и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях . На Купянском и Новопавловском – ведет активную оборону. На Херсонском направлении проводит перегруппировку войск на другие направления, усиливается подразделениями территориальных войск, ведет позиционную оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, в других направлениях ситуация следующая:

  • На Северском и Слобожанском противник обстрелял районы населенных пунктов Липовка и Гремячко Черниговской области; Будки, Искрисковщина и Запсилье - Сумской и Гурьев, Сотницкий Казачок, Стрелка, Зеленое, Огурцово, Гатище, Колодезное, Редкодуб, Новомлынск и Двухлетняя на Харьковщине.
  • На Купянском и Лиманском направлениях огневого поражения потерпели районы 19 населенных пунктов. Среди них – Купянск, Коляровка, Табаевка, Клещевка и Лозовая Харьковской области и Новоегоровка, Ковалевка, Площадка, Макеевка, Невское и Диброва в Луганской области.
  • На Бахмутском направлении обстреляно более 15 населённых пунктов. В частности, Андреевку, Спорное, Берестово, Белогоровку, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Клещиевку, Курдюмовку и Ступочки Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении поражения потерпели Орловка, Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
  • В Новопавловском направлении противник обстрелял Времовку, Новоукраинку, Пречистовку и Угледар Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций наших войск по танкам, минометам и ствольной артиллерии в районах более 35 населенных пунктов. Среди них - Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области и Змиевка, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Огромное в Херсонской области.

Утром 29 декабря на территориях Киевской, Донецкой, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в столице работала противовоздушная оборона. Известно о по меньшей мере двух погибших в результате атаки РФ. По предварительным данным , всего было применено 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожены 54 вражеских крылатых ракет.

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Донецк
Мариуполь
Луганщина
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Донетчина
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потери окуппантов
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