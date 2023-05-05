Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Детей из Луганской области, без родителей, под предлогом оздоровления вывезли в республиканский центр "Солнечный берег", расположенный в Дагестане. Организатором кражи детей является "Женское движение Единой России", то есть представители партии Владимира Путина", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что в таких лагерях детей подвергают идеологической обработке, навязывая им кремлевское видение российского вторжения в Украину. Чаще всего маленьких украинцев не возвращают домой, а ждут, пока за ними приедут родители.

"То есть дети становятся заложниками, чтобы выманить родителей и оставить в РФ, потому что обратно семью уже не пускают", - резюмировали в ЦНС.