Оккупанты незаконно вывезли 50 украинских детей с Луганщины в Дагестан
Российские оккупанты вывезли с Луганщины в Дагестан еще 50 украинских детей без сопровождения родителей. Их якобы отправили в оздоровительный центр
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Детей из Луганской области, без родителей, под предлогом оздоровления вывезли в республиканский центр "Солнечный берег", расположенный в Дагестане. Организатором кражи детей является "Женское движение Единой России", то есть представители партии Владимира Путина", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что в таких лагерях детей подвергают идеологической обработке, навязывая им кремлевское видение российского вторжения в Украину. Чаще всего маленьких украинцев не возвращают домой, а ждут, пока за ними приедут родители.
"То есть дети становятся заложниками, чтобы выманить родителей и оставить в РФ, потому что обратно семью уже не пускают", - резюмировали в ЦНС.
- 27 апреля ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей и взрослых в РФ.
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