"Оккупанты неудачно покурили": мэр Мелитополя сообщил о "хлопке" на аэродроме
В среду, 1 марта, на мелитопольском аэродроме произошел "хлопок"
Об этом сообщает законный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.
"Память у оккупантов Мелитополя коротка как у окуней. Почти каждый месяц рашисты забывают, что курить на мелитопольском аэродроме - взрывоопасно. За год оккупации хлопок прилетал на вражескую базу рашистов с десяток раз. Прилетел и сегодня", - пишет Федоров.
Около 13:00 россияне "неудачно покурили на аэродроме" в Мелитополе. Через полчаса над объектом взвился черный дым.
Взрывы также прогремели в Пологах Запорожской области.
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