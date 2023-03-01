"Оккупанты неудачно покурили": мэр Мелитополя сообщил о "хлопке" на аэродроме

Об этом сообщает законный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Память у оккупантов Мелитополя коротка как у окуней. Почти каждый месяц рашисты забывают, что курить на мелитопольском аэродроме - взрывоопасно. За год оккупации хлопок прилетал на вражескую базу рашистов с десяток раз. Прилетел и сегодня", - пишет Федоров.

Около 13:00 россияне "неудачно покурили на аэродроме" в Мелитополе. Через полчаса над объектом взвился черный дым.

Взрывы также прогремели в Пологах Запорожской области.