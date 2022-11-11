Оккупанты, несмотря на огромные потери, не оставляют попытки взять под контроль Бахмут, - глава Донецкой ОВА
В Донецкой области оккупанты пытаются взять Бахмут любой ценой, игнорируя потери
Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил на брифинге в медиацентре " Украина - Укринформ ".
Самым горячим остаются Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское направления. На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины, или зайти в город, или обойти его. Это для того, чтобы в дальнейшем развивать свое наступление. Враг действительно перебрасывает большие силы на эти направления, распределяет их, чтобы, терпя фиаско на других направлениях, хоть где-то преуспеть. Поэтому он несет огромные потери, но своих попыток не прекращает", – сказал он.
По словам главы Донецкой ОВА, в Бахмуте враг уничтожил уже 60% инфраструктуры.
"Вся линия фронта от юга до севера – Марьинка, Красногоровка, Угледарское направление, Авдеевка, Торецк, Бахмут, Соледар, частично Северская громада – попадают под постоянные обстрелы. И разрушение инфраструктуры в регионе очень велико. Если брать город Бахмут, то уже свыше 60% там можно констатировать разрушенную инфраструктуру города", – сообщил Кириленко.
- В Минобороны ранее отмечали , что Бахмут и Соледар - самый горячий участок фронта.
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