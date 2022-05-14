Оккупанты несколько раз обстреляли Днепропетровщину из "градов"
14 апреля россияне несколько раз обстреляли Днепропетровщину из "градов", ведь не могут зайти на территорию области
Об этом в телеграмме сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
"В течение дня оккупанты несколько раз из "градов" обстреляли пограничные территории Криворожского района. Пострадавших нет", - отметил он.
Оккупанты не могут зайти на территорию Днепропетровской области, поскольку ее усиленно защищают. С помощью обстрелов оккупанты пытаются "сковать" ВСУ и не дать перебросить украинские подразделения на другие направления.
- 12 мая глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что на территории Днепропетровской области нет россиян .
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